11.5 مليون درهم مناقصة تصميم جناح إيطاليا في إكسبو 2020 مشاركة

المصدر: دبي - بشار باغ

طرحت وكالة الاستثمار الإيطالية «إنفيتاليا» مناقصة لتصميم جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي بقيمة 11.5 مليون درهم «2.73 مليون يورو».

ويتمحور شعار الجناح حول «الجمال يربط بين الناس» مع التركيز على الثروة الثقافية والإبداعية التي تتمتع بها البلاد بالإضافة إلى التكنولوجيا الإيطالية المبتكرة. وتصل مساحة الجناح إلى 3420 متراً مربعاً ويقع على بعد 250 متراً فقط من جناح الإمارات في إكسبو.

وحددت «إنفيتاليا» تاريخ 7 ديسمبر كآخر موعد لتسلم العروض ليتم تقييمها من قبل لجنة عليا تضم عددا من الخبراء المرموقين والمتخصصين.

وكانت إيطالياً قد وقعت رسمياً عقد مشاركتها في إكسبو 2020 في شهر يناير من العام الجاري.