«اقتصادية أبوظبي» تبحث مبادرات جديدة لحفز الاستثمار

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

شدد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على دور الدائرة في تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين في القطاع التجارية والصناعية، من خلال توفير العديد من المزايا، التي من شأنها أن تسهل عملية مباشرتهم لعمالهم الاستثمارية، لافتاً إلى أن الدائرة تدرس العديد من المبادرات، التي تستهدف تشجيع الاستثمارات ومنها زيادة الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «ترخيص تاجر أبوظبي» استضافها مجلس البطين في أبوظبي أول من أمس، وأدارها جبر غانم السويدي مدير عام ديوان سمو ولي عهد أبوظبي.

إصدار إلكتروني

وأشار محمد علي المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية إلى أن إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية، التي تم إصدارها ضمن نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبوظبي» وصل منذ إطلاق المبادرة إلى 2700 رخصة، موضحاً أن رخصة «تاجر أبوظبي» لا تشترط في مرحلتها الأولى تقديم عقد إيجار، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

ونوه بأن اعتماد دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لاستخدام التكنولوجيا في إصدار التصاريح إلكترونياً أسهم وبشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة برخص المتعاملين، حيث أصبح زمان إنجاز المعاملة والحصول على الرخصة التجارية لا يتعدى الـ 15 دقيقة، بعد أن كانت العملية تستغرق بين 6 إلى 8 أيام عمل.

وأوضح أن الخطط التي أقرتها الدائرة في شأن توسيع أنشطة رخصة «تاجر أبوظبي» شملت إدخال المستثمرين، الذين يمارسون أعمالهم التجارية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحصل المستثمرون بجانب حقهم في العمل التجاري على غطاء قانوني يحفظ لهم حقوقهم.

ريادة الأعمال

وتطرق لحزمة المشاريع والمبادرات، التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومنها نظام «إصدار الترخيص الاقتصادي» على مستوى إمارة أبوظبي، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تـم»، وخدمة ترخيص مبادرة «تاجر أبوظبي للسيارات المتنقلة»، موضحاً أن كل تلك الخدمات تستهدف تعزيز ريادة الأعمال والمساهمة في توفير المزيد من الأنشطة الخدمية في إمارة أبوظبي.