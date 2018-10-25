«تشاينا موبايل إنترناشيونال» تدشن مكتبها في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «تشاينا موبايل إنترناشيونال» أمس مكتبها في دبي للشرق الأوسط، لتعزيز استثماراتها وتوسعاتها في دول المنطقة. وستعمل «تشاينا موبايل إنترناشيونال» على تعزيز العلاقة مع المشغلين المحليين وتعزيز النمو في حجم وتنوع المنتجات والخدمات.

وشهد حفل الافتتاح كل من ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية في الإمارات، وعمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، ولي يو، رئيس مجموعة تشاينا موبايل للاتصالات المحدودة، ولي فينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبايل إنترناشيونال.

وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد: «نهنئ «تشاينا موبايل إنترناشيونال» على توسعها في دبي للإنترنت التي تعد أكبر مركز تكنولوجي في المنطقة، وتوفر منظومة داعمة تجمع المبتكرين في القطاع التكنولوجي لدعم استراتيجية دبي الرامية لأن تصبح أذكى مدينة في العالم».