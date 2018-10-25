«إينوك» تشغل خط أنابيب مطار آل مكتوم الربع الأول 2020

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن مضيها قدماً بحسب الخطط في تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل وقود الطائرات الممتد بطول 16.2 كيلومتراً، الذي يصل بين منشآت التخزين التابعة للمجموعة في جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي في «دبي الجنوب».

ومع الانتهاء من تنفيذ 21 % من الأعمال الإنشائية بنهاية الشهر الحالي يكون الإنجاز في تنفيذ المشروع يسير وفق المخطط والجدول الزمني المحدد لاستكماله وتشغيله في الربع الأول من 2020، أي قبل انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي.

دعم النمو

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يعكس مشروع خط أنابيب نقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي التزام «إينوك» بدعم النمو الاقتصادي والتطوير الاستراتيجي للبنية التحتية في دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ويسهم المشروع عند استكماله بدعم حركة النقل الجوي لأكثر من 20 مليون سائح من المتوقع أن يزوروا معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: «إن الوصول إلى عتبة 21 % من تنفيذ مشروع خط الأنابيب يؤكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة نحو استكمال المشروع كلياً بحلول الربع الأول من 2020، أي في الوقت المناسب لانطلاق هذا المعرض الدولي الكبير. ونحن على ثقة بأن المشروع سيساهم في تعزيز عمليات تزويد وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم وتغطية احتياجات شركات الطيران التي تربط المدينة بالعالم».