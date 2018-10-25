الإمارات تطوّر الصناعة النفطية ومصادر الطاقة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن دولة الإمارات بوصفها مصدراً رئيساً للمنتجات البترولية، ملتزمة بتحقيق النمو في هذه الصناعة القائمة على النفط، وفي الوقت نفسه تعمل على تطوير مصادر بديلة للطاقة لدعم وتكملة عملية تطوير الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري.

جاء ذلك في محاضرة لمعاليه أمس أمام الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه شركة دراغون أويل الذراع الاستثمارية لإينوك التابعة لحكومة دبي، وتركزت حول «الموارد البشرية في قطاع النفط والغاز».

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن تجربة الدولة في إعداد الموارد البشرية، خاصة القوى العاملة في قطاع الغاز والنفط، تعد تجربة ملهمة إذ حرصت منذ تأسيسها على تأهيل أيدٍ عاملة تستوفي شروط العمل في قطاع النفط والغاز في المستقبل، واليوم فإن هذه التجربة ماثلة أمامنا ودولة الإمارات تحتفل بـ «عام زايد»، التي تصادف الذكرى المئوية لميلاد باني دولة الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن الحضور المتنوع من مختلف الجنسيات للدورة الثانية من مؤتمر ومعرض «جوتيك» يؤكد أن النسخة الأولى منه قد جذبت اهتمام كل الجهات العاملة في صناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط ومن خارجها.

وأضاف معالي وزير التسامح أن المواضيع التي يناقشها مؤتمر جوتيك هي مواضيع مهمة وجوهرية لتحقيق النمو والازدهار لهذه الصناعة وللعالم بشكل عام، فعلى الرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة في مجال إيجاد بدائل لأنواع الوقود الأحفوري للدفع بالحضارة الإنسانية، وهو ما نرغب فيه، فإن هذا التقدم المحرز يحتاج لوقت طويل حتى يكون على المستوى التجاري.

وأوضح معاليه أن للنفط دوراً متميزاً وفريداً، كمادة خام تدخل في الصناعات الغذائية، والصحية، والبلاستيك والألياف، وعليه فإن الحاجة للمنتجات البترولية سوف تستمر في النمو في المستقبل المنظور، وإن علينا كأفراد أن نتحلى بتحمل المسؤولية تجاه البشرية جمعاء، والبحث عن سبل لخفض الأثر الضار الذي نحدثه على البيئة، ونستعد لليوم الذي تنضب فيه مواردنا من الوقود الأحفوري.

وأكد معاليه أنه يراقب بكل الاهتمام الاستكشافات الجارية لاستخراج الوقود الأحفوري في مناطق ذات طبيعة جغرافية قاسية في العالم، وعلى الرغم من عدم إسهامه بشكل مباشر في هذه التطورات التكنولوجية فإنه على إدراك تام للتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ حفر أول بئر للنفط في نهاية القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في معرض تكنولوجيا الغاز والنفط، حيث قدّم علي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون أويل، لمعاليه شرحاً حول أحدث التقنيات والمعدات التي تعرضها شركات عالمية متخصصة.

تأهيل الكوادر

وأكدت بدرية خلفان، مديرة الموارد البشرية لدراغون أويل، والمتحدثة الرسمية لمعرض ومؤتمر «جوتيك»، أن الشركة تولي الموارد البشرية أهمية كبيرة، كونها العصب الرئيس للشركة، وعلى عاتقهم تقع مسؤوليات كبيرة لإنجاز أعمال الشركة، إذ يتميز فريق العمل في دراغون أويل بالتأهيل العالي والخبرات المهمة.

وقالت إن عدد موظفي الشركة في المكتب الرئيس في دبي 270 موظفاً تبلغ نسبة المواطنين منهم 20%، ويتوقع أن ترتفع إلى 30% خلال العام المقبل، بينما يعمل لدى الشركة في حقول الامتياز في تركمانستان 2100 موظف، وفي المناطق الأخرى مثل تونس والجزائر 35 موظفاً.