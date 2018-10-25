مؤتمر التكاليف يناقش دور الإبداع في الارتقاء بالمشاريع

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي لإدارة التكاليف والمشتريات والمخاطر، الذي تستضيفه دبي ويستمر يومين بمشاركة من 20 متحدثاً عالمياً وبحضور 100 مشارك لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الإبداع في التحكم في المشاريع واستخدام أفضل البرمجيات في المجال وإدارة التكاليف والمخاطر.

وشهد الحدث تقديم عددة جوائز لأفضل الممارسات في إدارة التكاليف والمخاطر حيث فاز بجائزة قائد الإبداع في التحكم في التكاليف الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفاز بجائزة مدير المخاطر الدكتور عماد إسماعيل من دار الهندسة للاستشارات وجائزة مدير التكاليف المهندس دانيلو البا من إيطاليا وجائزة مدير التحكم في المشاريع المهندس ماجد الهواري مدير التحكم في المشاريع بشركة الشعفار للمقاولات.