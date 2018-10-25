«أبوظبي للجودة» يدعم النمو المستدام

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور هلال حميد الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن فرق عمل المجلس حققت نتائج متميزة خلال الربع الثالث، مشيراً إلى مواصلة المجلس مسيرة إنجازاته وتنفيذ مشاريع وبرامج رائدة وفقاً لأهدافه الموضوعة لعام 2018، وفي مقدمتها المساهمة في تحقيق أهداف «خطة أبوظبي» في المجالات ذات الصلة بأعماله ودعم خطة الإمارة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وأضاف إن المجلس شارك في «جيتكس للتقنية 2018» وأطلق مجموعة مبادرات ومشاريع مهمة تساهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتقدم لهم أفضل الخدمات بجانب التعريف بالبرامج والنظم الرقمية المطبقة فيه والتي تساهم في تحسين وتسهيل الخدمات والإجراءات الحكومية وتطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال إضافة إلى تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أنه تم خلال المشاركة الإعلان عن تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمجلس الذي يضم مجموعة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها كخدمات المطابقة والمختبرات وجودة ومانع وغيرها مع التعريف بجميع الأنشطة الخاصة بالمجلس بجانب إطلاق بوابة «جودة» الرقمية لتقديم حلول سريعة وبسيطة وآمنة ومريحة تتيح لأصحاب المصلحة والمهتمين الاستفادة من خدمات المجلس بفاعلية أكثر حيث تتضمن البوابة أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتبسيط تقديم مختلف الخدمات ومتابعتها من طلب الخدمة ومراجعة المستندات.