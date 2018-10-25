الشارقة تنظم ملتقى التخطيط الاقتصادي

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة استعداداتها لاستضافة أعمال الدورة الخامسة لـ«ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي» في 20-21 نوفمبر القادم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان» بقاعة الجواهر للمؤتمرات بالشارقة.

وسيشهد الملتقى مناقشات وجلسات متنوعة لطرح الأفكار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي للاطلاع على التجارب النوعية في الدولة، بالإضافة إلى ورش عمل على هامش الملتقى بهدف تداول المعرفة والاستفادة منها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الدورة الجديدة للملتقى تأتي استكمالاً للدورات السابقة التي تم تنظيمها في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان كمنصة رائدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وشركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة واستعراض مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاقه التنموية خلال المرحلة المقبلة وبحث خطط التنمية والمبادرات المستقبلية في ضوء مستهدفات الدولة ومحددات رؤية 2021.

وأضاف أن الدورة التي ستقام تحت عنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان» ستستعرض التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.