توأم رقمي لـ «إكسبو» وقرية تحتضن «مول دبي الجنوب»

المصدر: دبي ـــ بشار باغ وأشرف رفيق

أفاد مكتب إكسبو 2020 دبي أن قرية إكسبو ستضم مركز تسوق يحمل اسم «مول دبي الجنوب»، إضافة إلى 2100 وحدة سكنية تتراوح فئاتها بين شقق استديو وصولاً إلى شقق ذات 3 غرف نوم.

وتصل مساحة موقع إكسبو إلى 438 هكتاراً تشمل 238 هكتاراً تضم مرافق ومباني داعمة تشمل قرية إكسبو المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، إضافة إلى مركز للتسوق وفنادق ومستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل ومتنزه عام.

من جهة ثانية، ذكرت مجلة ميد أن دبي تستغل أحدث أنواع التقنيات من أجل إنجاح معرض إكسبو. ونقلت مجلة ميد عن أندرياس جيس، نائب رئيس الاستراتيجيات الرقمية في شركة سيمنز الألمانية، أنه يجري حالياً إنشاء «توأم رقمي» (ديجيتال توين) لموقع إكسبو.

وأشارت المجلة إلى أن منصة «مايند سفير» لإنترنت الأشياء التابعة لشركة سيمنز سوف تستغل لتصميم وتخطيط وتنفيذ إدارة الطاقة وإنشاء مكونات مختلفة في موقع إكسبو، بالتعاون مع شركاء متعددين في مجال التقنيات الحديثة. وستكون المنصة هي المبنى الرئيس للتوأم الرقمي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقال جيس إن منصة مايند سفير سوف تؤدي إلى أفضل استغلال للبيانات التي يتم جمعها خلال فترة المعرض الممتدة 6 أشهر، لضمان أن يمون للمعرض تأثير عميق ومهم على البلاد حتى بعد انقضائه.

والهدف من التوأم الرقمي كمفهوم هو تعبئة وتنسيق التغير في سلسلة الإمدادات بأسلوب آلي، وبالتالي التمكين من المراجعة المستمرة والشاملة.