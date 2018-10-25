رؤية محمد بن راشد مسار طيران الإمارات للعالمية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كانت حجر الأساس لمنهج عمل أساسه الابتكار والتميز والإبداع، وشكلت الدافع الأكبر وراء نجاح الناقلة والمكانة العالمية التي بلغتها في صناعة الطيران.

وقال سموه في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» بمناسبة مرور 33 عاماً على انطلاق طيران الإمارات: «إن مواقف صاحب السمو وتوجيهاته شكلت خارطة طريق ونقطة انطلاق طيران الإمارات نحو العالمية، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي تتمثل في قوة المنافسة والظروف الاقتصادية ومختلف الاضطرابات التي توالت على المنطقة والعالم منذ ذلك الحين».

توقع سموه، أن تنقل طيران الإمارات نحو 70 مليون مسافر على أكثر من 300 طائرة في عام 2020، ونحن نعمل على تطوير القوى العاملة لدينا، وبناء مرافق متطورة لدعم عمليات بهذا الحجم، كما نتابع تعزيز حضورنا العالمي، بحيث نتمكّن من خدمة وربط مختلف مدن العالم الرئيسة مع بعضها بعضاً بتوقف واحد في دبي.

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