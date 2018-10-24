الإمارات الأولى إقليمياً في الإفصاح عن الأصول غير الملموسة

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ21 عالمياً في الإفصاح عن الأصول غير الملموسة في عام 2018، وفقاً للتقرير السنوي الصادر أخيراً عن مؤسسة «براند فاينينس» البريطانية المعنية بإصدار الدراسات الاستشارية عن العلامات التجارية حول العالم.

ويصنف تقرير «براند فاينينس» الدول من حيث حجم أصولها غير الملموسة «التي تشمل العلامات التجارية، وحقوق الطبع والنسخ، وشهرة المحل، وبراءات الاختراع، وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الموجودات التي ليست لها قيمة ملموسة يمكن رصدها أو قياسها»، والتي تفصح عنها.

وذلك باحتساب نسبة الحجم الإجمالي للأصول غير الملموسة المُفصَح عنها إلى الحجم الإجمالي للمشروعات الحديدة التي يجري إنشاؤها في الدولة كل عام. وحصلت الإمارات على نسبة 10%، وهي النسبة نفسها التي حصلت عليها النرويج، إلا أن الإمارات سبقتها بمركز، إذ حصلت النرويج على المركز الـ22 عالمياً.

وكان المركز الأول على تقرير هذا العام من نصيب بلجيكا بنسبة 39.8%، بفارق كبير عن فرنسا التي احتلت المركز الثاني بنسبة 21%. واشتركت إيطاليا «الثالثة» والمملكة المتحدة «الرابعة»، في النسبة نفسها، وهي 20%، فيما انفردت ألمانيا بالمركز الخامس بنسبة 19%.

وفي التقرير نفسه، احتلت الإمارات المركز الخامس عالمياً في مستوى التحسن حجم الإفصاح عن الأصول غير الملموسة، حيث تحسنت بنسبة 2.1% بالمقارنة مع العام الماضي. وكانت جزيرة برمودا هي الأكثر تحسناً بنسبة 3.5%، ثم تركيا بنسبة 3.3%، ثم الأرجنتين «الثالثة»، والبرتغال «الرابعة»، وكلتاهما تحسنتا بالنسبة نفسها، وهي 2.5%.