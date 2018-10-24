50 دولة بمعرض الاستثمار الزراعي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تستضيف أبوظبي الأسبوع المقبل الدورة الثانية للمعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أغري سكيب 2018»، بمشاركة 53 شركة من 50 دولة. وينظم مركز الأمن الغذائي بأبوظبي المعرض. ويستضيف 4 وزراء للزراعة والأمن الغذائي وأكثر من 300 مستثمر عالمي وذلك في 29 و30 أكتوبر الجاري.

وأعربت معالي مريم المهيري - وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي عن أملها الكبير بنجاح المعرض، مشيرة إلى أن المعرض سيشكل فرصة مناسبة للمشاركين للتعرف والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الاستثمار الزراعي عبر توفير منصة مثالية للتواصل والتفاعل مع صناع القرار ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

ونوهت بأن المعرض سيساهم في الترويج للدور الاستراتيجي الذي تقوم به الدولة في تسهيل أعمال وتجارة الغذاء من خلال الاستفادة من البنية التحتية للدولة. وشددت على أن الأمن الغذائي والتنمية المستدامة يشكل واحدة من أهم أولويات حكومة الإمارات.

وأكد خليفة العلي المدير العام لمركز الأمن الغذائي في مؤتمر صحفي أمس بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المعرض يضم أكثر من 400 فرصة استثمارية زراعية، مشيراً إلى إمكان استفادة الشركات الوطنية من المعرض بشكل كبير عبر اقتناص فرص للاستثمار الزراعي خاصة مع التوسع الكبير الذي تقوم به حاليا هذه الشركات على مستوى العالم مثل شركة الظاهرة الزراعية التي استحوذت على أراض شاسعة في رومانيا وصربيا مؤخراً.

وأوضح أن المعرض سيشهد توقيع اتفاقيات مهمة للاستثمار الزراعي أبرزها اتفاقية مع حكومة أوغندا التي ستخصص أراضي كبيرة بها لشركات إماراتية. وأوضح أن لدى الإمارات خطة استراتيجية لتوفير مخزون استراتيجي كبير من الحبوب وغيرها، موضحاً أن الهدف ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً بل إعادة التصدير للخارج علماً بأن أكثر من 80% مما تستورده الإمارات يعاد تصديره ولدينا صوامع عملاقة تعد الأكبر في المنطقة.

وأوضح أن المعرض سيشهد حضوراً قوياً للمشترين المستضافين والذين سيمثلون ثلث الزوار إلى جانب أبرز صناع القرار في مختلف القطاعات المتعلقة بالاستثمار الزراعي والأمن الغذائي مما سيسمح للمشاركين بإقامة شراكات استراتيجية وتحقيق مكاسب استثمارية مجزية من مشاركتهم في المعرض.

وأشار إلى أن الإمارات تتوسع في استثماراتها الزراعية في الخارج سواء في آسيا أو أوروبا أو أفريقيا وأميركا، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً إماراتياً سعودياً في الاستثمار الزراعي خاصة بعد إعلان تأسيس شركة مشتركة بين شركة الظاهرة الزراعية وسالك السعودية بحجم استثمار 5 مليارات درهم. وقال: يتم حالياً وضع اللمسات النهائية لتأسيس الشركة وبدء عملها قريبا، ونعتقد أن استحواذات شركة الظاهرة الزراعية في صربيا ورومانيا ستكون محل نقاش وتعاون مع الشركة السعودية.

وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا خاصة مصر لم تتراجع، مشيرا إلى أن المعرض سيطرح فرصاً استثمارية كبيرة على الشركات الوطنية في أفريقيا.

ودعا عبدالله القبيسي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى ضرورة استفادة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من المعرض، مشيرا إلى أن التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة شددت على تضمين ملف الأمن الغذائي كأحد أهم الأعمال المحورية ضمن أجندة عمل الحكومة، ولابد أن يكون لصغار المستثمرين المواطنين دور فيه.

ولفت إلى الدور المنوط بالغرف التجارية بالدولة، وأهمية دعمها للمستثمرين الأعضاء للتوجه نحو الاستثمار المثالي في مجالات الزراعة والتغذية في الخارج، وذلك بالعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بفرص الاستثمار الزراعي في الخارج.

الظاهرة

وأكد حمدان الدرعي مدير العمليات التشغيلية في شركة الظاهرة الزراعية على أهمية مشاركة الشركات الوطنية في المعرض، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان مشاريع استحواذ جديدة للشركة في الخارج تضاف إلى رومانيا وصربيا.

واستعرضت موانئ أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي إمكانياتها اللوجستية لدعم حركة الاستيراد والتصدير، مشيرة إلى أن مدينة كيزاد الصناعية تضم واحداً من أضخم مصانع الأرز البسمتي في المنطقة التابع لشركة الظاهرة الزراعية.

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أوضح فادي سعد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة أن المعرض سيضم 12 جناحا وطنيا مقارنة بـ4 أجنحة خلال دورة 2017، كما ستشارك 18 شركة سعودية مقارنة بشركتين فقط للعام الماضي، كما يستضيف المعرض 4 وزراء من الإمارات، والبرازيل، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأمن الغذائي بين الإمارات وأوغندا، ومذكرة تفاهم بين الأمن الغذائي المستقبلي وشركة الظاهرة القابضة الراعي الرئيسي للمعرض للعمل على إنفاذ برامج وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ضمن خمسة توجهات استراتيجية نصت عليها الاتفاقية.