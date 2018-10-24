مطارات دبي والاتحاد لخدمات الطاقة تعززان الاستدامة البيئية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة مطارات دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» عن مشروع مشترك لتركيب لمبات «ليد الموفرة للطاقة» LED بدلاً من 150.000 لمبة تقليدية في مطار دبي تشمل كل المناطق داخل المطار والشوارع المحيطة وإنشاء مصفوفة شمسية لخفض الاستهلاك5 %.

وتعتزم مؤسسة مطارات دبي وشركة الاتحاد إسكو إنشاء مصفوفة شمسية بقدرة 4.989 كيلووات في أعلى المبنى 2 لخفض استهلاك الطاقة 5% في أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، أي بما يعادل انخفاضاً 22 ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يأتي الإعلان عقب التوقيع على اتفاقية بين مطارات دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2018.

و سيبدأ العمل على المشروع خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يكتمل التركيب بحلول النصف الثاني من 2019.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «إن شراكة مطارات دبي مع الاتحاد لخدمات الطاقة تعكس التزاماتنا نحو تحقيق الاستدامة البيئية. إننا ندعم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي تهدف إلى ترشيد استهلاك دبي للطاقة 30 % بحلول 2030، ونؤمن بأن هذه المبادرات تساعد بشكل كبير في الحدِّ من انبعاثات الكربون».

وأفاد علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بأن شركة الاتحاد لخدمات الطاقة تواصل مساعيها الداعمة لتحقيق انخفاضٍ في الطلب على الطاقة 30% بحلول 2030.