الأحواض الجافة العالمية تنجز مشروعين لـ«بلو وتر إينيرجي سيرفسز»

المصدر: دبي - البيان

نجحت الأحواض الجافة العالمية، المزوّد العالمي للخدمات البحرية والملاحية لقطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة في إنجاز مشروعين لصالح شركة «بلو وتر إينيرجي سيرفسز بي في» وذلك للعميل النهائي «هوريكين سيرفسز بي إل سي».

واشتملت مشاريع التجديد على تمديد حياة سفينة ووحدة التخزين والإنتاج والتفريغ العائمة «أوكا ميزو»، إذ تم بناء برج عائم يزن أكثر من 1000 طن، بالإضافة إلى مشروع بناء البرج العائم المعقد، قامت الأحواض الجافة العالمية بتصنيع وتركيب ما يزيد على 1000 طن من الفولاذ الهيكلي، و1800 من ماسورة الأنابيب بما في ذلك «دوبلكس»، و55 كيلومتراً من الأسلاك على وحدة التخزين والإنتاج والتفريغ العائمة. كما تم تسليم المشاريع وفقاً لمعايير المُنشأة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والجودة، من دُون أيّة مؤشرات لوقوع إصابات أثناء العمل.

سيتم إطلاق سفينة وحدة التخزين والإنتاج والتفريغ العائمة «أوكا ميزو» في حقل لانكاستر، الواقع غربي جزر شتلاند في المملكة المتحدة، وسترسو على عمق مياه يبلغ 150 متراً. تم تصميم هذه السفينة لمعالجة 30 ألف برميل من النفط يومياً مع القدرة على تخزين أكثر من 600 ألف برميل من النفط الخام.

وقال القبطان رادو أنتولوفيش، المدير التنفيذي رئيس قسم الخدمات البحرية في موانئ دبي العالمية: إكمال هذا المشروع بنجاح لم يتأت إلا نتيجة للتعاون الذي تم تنسيقه بشكلٍ جيد بين الأحواض الجافة العالمية وبلو ووتر إينيرجي سيرفسز.

وهو يعتمد بشكلٍ كبير على خبرة الأحواض الجافة العالمية القوية في الصناعة البحرية، بعد أن أكملت سابقاً 32 تحويلاً وبناء 6 أبراج. وهذه المرة هي المرة الأولى التي نعمل ونتعاون فيها مع شركة بلو ووتر إينيرجي سيرفسز متطلعين إلى استمرار هذا التعاون في المستقبل.