«إعمار» تطرح تملك العقارات بسداد %1.5 شهرياً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

طرحت إعمار العقارية عرضاً أمام الراغبين بتملك العقارات في مشروع دبي هيلز استيت الذي تطوره بالشراكة مع مراس القابضة، مقابل سداد 84% من قيمة العقار على شكل دفعات قيمة الدفعة الواحدة 1.5% شهريا لمدة 56 شهرا.

ووصف عاملون في سوق الوساطة العقارية العرض بانه سخي ومنافس ويتمتع بمرونة كبيرة تساعد الراغب بتملك العقار من تحديد أولوياته وسداد الاستحقاقات وفق برنامج سداد مرن للغاية.

وطبقا لمصادر «البيان» فإن الـ 84% التي تسدد على شكل 1.5% شهريا لمدة 56 شهرا تبدأ من أبريل 2019 فيما يتوجب على المشتري سداد الدفعة الأولى عند الحجز بنسبة 10% من قيمة العقار ليتبقى 6% يسددها المالك في ديسمبر 2023. ووعدت إعمار العقارية المستثمرين بتسليمهم العقارات في يونيو 2021 ما يعني أن المستثمر يستطيع سداد جزء كبير من الدفعات بعد السكن بعامين ونصف.

وحددت إعمار فترة محدودة لهذا العرض الذي يشمل حصرا شقق كولكتيف وهي الوجهة الجديدة التي تقع في قلب دبي هيلز استيت. يضم المشروع شققا سكنية من 1 و 2 غرفة نوم تفتح أبوابها على حزمة من المرافق المشتركة ومجموعة متنوّعة من مرافق الطعام والترفيه والرياضة والتجزئة والثقافة.