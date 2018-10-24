«سياحة عجمان» تبحث التعاون مع مجموعة كوني بالمملكة المتحدة

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت دائرة التنمية السياحية في عجمان ديريك جونز، الرئيس التنفيذي لشركة كوني بالمملكة المتحدة، إلى جانب 50 من مساعدي مديري محال كوني من جميع أنحاء المملكة المتحدة المشاركين في المؤتمر السنوي لمساعدي مديري التجارة بالتجزئة لعام 2018 والذي أقيمت فعالياته مؤخراً في عجمان.

وتعد مجموعة كوني، التي أسست في سويسرا عام 1906، شركة رائدة في مجال الرحلات الطويلة في المملكة المتحدة، وتتميز بشبكة من المنافذ يصل عددها إلى 48 منفذاً، بما فيها 15 منفذاً في مجمع محال جون لويس للتجارة بالتجزئة.

وقد فازت المجموعة بأكثر من 200 جائزة في مجال الخدمات والسفر؛ كما حصلت على لقب «الشركة الرائدة في مجال السياحة الفاخرة بالعالم» في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2013.

سوق مهم

وقال صالح الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: نرحب بمجموعة كوني المملكة المتحدة في إمارة عجمان. إن المملكة المتحدة سوق مهم بالنسبة لعجمان، حيث افتتحت دائرة التنمية السياحية مؤخراً مكتبها الأول خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة من أجل تعزيز علاقاتنا مع مجال السياحة في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وتدير دائرة التنمية السياحية في عجمان حملة تسويقية مع مجموعة كوني المملكة المتحدة هذا العام بغرض عرض أبرز المعالم السياحية في عجمان التي وصل إجمالي عائداتها من قطاع السياحة والضيافة إلى نسبة 6% في النصف الأول من هذا العام، محققة نمواً بنسبة 14% في أعداد النزلاء، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في الترويج للإمارة.

واستمتع أفراد المجموعة بعد المؤتمر برفاهية وراحة فنادق عجمان ذات خمس نجوم وتجربة مجموعة مما تعرضه الإمارة. وشملت إقامتهم جولة في متحف عجمان، ورحلة بقوارب الكاياك عبر غابات أشجار المانغروف في محمية الزورا، ورحلة لؤلؤة عجمان، للتعرف إلى التاريخ الغني لصناعة اللؤلؤ وصيده في هذه المنطقة. وتوجت زيارة المشاركين في المؤتمر بجولة في اسطبلات الخيل بمزرعة عجمان ستود، وبعدها أقيمت مأدبة عشاء لتوديعهم.

وستقوم شركة سكوت ماركتنج ليمتد بتقديم عجمان إلى سوق السفر في المملكة المتحدة من خلال العمل في الخطوط الأمامية مع الشركاء من وكلاء وشركات السياحة لتسليط الضوء على معالم عجمان وتعزيز عروض عجمان السياحية إلى السياح البريطانيين والأيرلنديين.

وتضم إمارة عجمان مجموعة من مشاريع التطوير والفنادق والتوسعات في محال التجارة بالتجزئة، ومجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية والخارجية الجديدة. ويمكن للسياح الاستفادة من الزوراء مارينا 1 الذي تبلغ مساحته 100,000 متر مربع، وهو مشروع تطوير بجوار الخور، ويتميز بحديقة ترفيهية والعديد من منافذ الطعام والشراب وخيارات الترفيه لجميع الفئات العمرية والخطط الخاصة بأكبر معرض ديناصورات داخلي في العالم.