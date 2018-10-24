«شندلر» تعيد صياغة مستقبل التنقل الحضري

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «تمكين المباني الذكية من أجل المستقبل» كشفت «شندلر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير المصاعد والسلالم والمماشي المتحركة، النقاب عن الحلّين الثوريين «Schindler Ahead» و«myPORT» اللذين سوف يساهمان في تسهيل الحركة داخل المباني، خلال انعقاد المؤتمر الذي نظمه «مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية 2018» في دبي.

واستقطب المؤتمر العالمي الذي امتد على مدار 5 أيام، مجموعة من صنّاع القرار العالميين والجهات والأطراف ذات العلاقة المعنيين بهذا القطاع.

وقال ستيفن فوستر، مدير شركة شندلر في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إن أهمية هذه التقنية الجديدة «بما أننا من الرواد في هذا القطاع من خلال الرقمنة والتحديث، فإنه من المهم أن تشارك شندلر في مؤتمر مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الذي يشكل المصدر الرئيس في العالم الذي يساهم في تطوير مدن المستقبل، ونحن فخورون اليوم بالإعلان عن الحلين المبتكرين myPORT وSchindler Ahead اللذين سوف يساهمان في إعادة صياغة المشهد الخاص بحركة التنقل الحضري ومدن المستقبل».

حلول مبتكرة

وأضاف «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا واحداً من الأسواق الرئيسة لمجموعة شندلر، ولذا، فإننا نهدف إلى أن نكون أفضل مزود خدمة في هذا القطاع بالنسبة للعملاء من خلال الاستمرار في تطوير حلول التنقل المبتكرة وسهلة الاستخدام والمصممة خصيصاً لهذا السوق».

ويقدم «Schindler Ahead» حلاً رقمياً مبتكراً للمصاعد والسلالم المتحركة، ما يتيح مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة. وتستخدم المنصة إنترنت الأشياء (IoT) من أجل إنجاز الصيانة اليومية للوحدات من خلال استخدام الرؤى التي يتم التقاطها من قاعدة البيانات في الوقت الفعلي. وسوف تعمل «Schindler Ahead» على تعزيز موثوقية المعدات ووقت تشغيلها، مع تحسين السلامة بشكل كبير وتقديم تجربة متفوقة للمستخدمين.

وطوّرت شندلر، تطبيقاً فريداً من نوعه يُعرف باسم «myPORT» وهو عبارة عن خدمة تستند إلى الهواتف الذكية للتنقل الشخصي الذي يوفر بأربع خطوات سلسلة التحقق من الهوية عند الدخول وبسهولة ترقى إلى مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية. وبمجرد الدخول إلى المبنى، فإن «myPORT» يسمح للمستخدمين بالتنقل في كل أنحائه بمجرد النقر على هواتفهم الذكية.