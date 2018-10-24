أسبوع الإمارات البحري 2018 ينطلق في دبي الأحد

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في دبي الأحد فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2018»، الحدث البحري الأول من نوعه على الخريطة الإقليمية، وسط مشاركة رفيعة المستوى من أقطاب القطاع البحري المحلي الإقليمي والعالمي للوقوف على واقع ومستقبل القطاع البحري من منظور قائم على الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي.

ويوفر الحدث منصة متكاملة تتيح استكشاف المقومات التنافسية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة في القطاع البحري، وتعكس التجربة الريادية لدبي كواحد من أفضل خمسة مراكز بحرية في العالم ضمن «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي»، وأحد أبرز خمسة تجمعات بحرية من حيث التنافسية والجاذبية في العالم.

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»: نفخر باستضافة «أسبوع الإمارات البحري 2018» الذي يعود مجدداً بأجندة حافلة بالفرص الواعدة على صعيد تعزيز قنوات التواصل الفعال بين أقطاب التجمع البحري العالمي، واضعين نصب أعيننا التركيز على سبل تسهيل وتنشيط ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، فضلاً عن التعرف إلى أحدث التطورات العلمية والتقنية في ما يتعلق بالوقود البحري البديل للسفن ودراسة سبل تطوير الأطر التنظيمية والمبادرات الداعمة لجهود توفير وقود بديل داعم لمسيرة التنمية المستدامة.

وكلنا ثقة بأنّ مخرجات الدورة الحالية ستكون على قدر التوقعات، مجددين التزامنا إثراء المعرفة وتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الضامنة لدفع عجلة التحول الذكي والاستثمار البشري وغرس ثقافة الابتكار بين أوساط القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً.

فعاليات متنوعة

وفي إطار دوره كمنصة لتسهيل قنوات تبادل أفضل الممارسات الدولية واستعراض أحدث الابتكارات البحرية والتكنولوجية التي تدعم تطوير تجمع بحري يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية الاستثمارية، يتضمن أسبوع الإمارات البحري 2018، الذي تستمر فعالياته لغاية 1 نوفمبر مجموعة من الفعاليات البحرية أبرزها قمة دبي البحرية في اليوم الافتتاحي والتي تجمع رواد القطاع البحري المحلي والدولي تحت مظلة واحدة لمناقشة قضايا وتحديات القطاع.

كما سيتم إقامة ندوة الإمارات لقادة المستقبل البحريين، التي تناقش سبل توظيف الابتكار والتكنولوجيا الذكية في دفع مسار نمو وتطوير الصناعة البحرية.

وتشمل الفعاليات الدولية المقررة خلال الحدث أيضاً معرض سي تريد الشرق الأوسط البحري، المعرض البحري الأكبر كماً ونوعاً في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حفل جوائز سي تريد البحرية للشرق الأوسط، الذي سيقام في 29 أكتوبر في فندق أتلانتس لتكريم التميز والإبداع والابتكار البحري بحضور 850 من الرواد العالميين.

ويشتمل الأسبوع على المزيد من الأحداث المهمة الأخرى مثل يوم الإمارات للابتكار البحري ويوم مخصص للتحكيم البحري بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات البحرية الأخرى التي تساهم في إثراء محتوى الأسبوع والارتقاء بدبي كوجهة عالمية من الطراز الأول لعقد المحافل البحرية ذات المستوى المتميز شكلاً ومضموناً.

حضور لافت

يستقطب أسبوع الإمارات البحري 2018 حضوراً لافتاً في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه في دورة العام 2016، والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 350 جهة عارضة من كبرى الشركات الرائدة في المجال البحري من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 7,000 زائر من كبار الخبراء والمتخصّصين البحريين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وذلك ضمن منصة واحدة لمناقشة آخر التطوّرات الراهنة واستعراض أهم الحلول والفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع البحري المحلي والدولي.