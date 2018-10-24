«أراضي دبي» تعقد ورشة عمل عن جمع البيانات

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً، ورشة عمل فنية حول جمع البيانات لمؤشرات الأراضي. وتهدف الورشة التي أقيمت على مدار يومين كاملين، بالشراكة مع موئل الأمم المتحدة، مناقشة مؤشرات ومعايير الأراضي بوصفها أولوية في أهداف التنمية المستدامة والتقارير الطوعية الوطنية، إضافة إلى مواجهة تحديات الاستدامة في الدول النامية.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأرضي والأملاك في دبي: تعد دبي وجهة عالمية معتمدة لتسجيل الأراضي، بفضل ما حققته من إنجازات قياسية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها في التخطيط الحضري، والتخلص من بعض المشكلات المستعصية لضمان غدٍ أفضل للأجيال القادمة. لقد سبق لنا تنظيم الكثير من المؤتمرات العالمية ذات الصلة، ويسعدنا تبادل الخبرات مع العديد من الدول، للتأكيد على المرتبة الرائدة التي وصلت إليها دبي في هذا المجال.

وإلى جانب مناقشة مؤشرات الأراضي، تمكن المشاركون من عرض ومناقشة المنهجيات المعتمدة لقياس المؤشرات ومصادر البيانات اللازمة للمسح والإدارة، كما نوقشت قائمة الأسئلة الأساسية، ونموذج الاستبيان المشترك لجمع البيانات التي وضعتها الوكالات المعنية، والمفاهيم والآثار المترتبة على أنواع المسح المختلفة.

وتناول المشاركون أيضاً دور الدراسات الاستقصائية لكل بلد على حدة، حيث يمكن دمج وإضافة الأسئلة تبعاً لاحتياجات الدول على اختلاف طبيعة كل واحدة منها. وفي نهاية الورشة، تم الاتفاق على الخطوات الواجب القيام بها لاحقاً، بناء على مخرجات الورشة.

وصممت الورشة للموظفين الفنيين في المنظمات الإحصائية الوطنية المسؤولة عن تصميم الاستبيانات وإدارتها.