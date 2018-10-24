«تنظيم الاتصالات» تدعو للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إلى ضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر التواصل مع الجهات المختصة والشرطة.

وطالبت الهيئة في تغريده توعية لها أمس، بضرورة أن يكون الجميع على دراية بقوانين وتشريعات دولة الإمارات للحماية من الجرائم الإلكترونية.

وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، إلى التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت.

ونجحت الهيئة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري في التصدي لنحو 357 هجمة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، وذلك في مقابل 487 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017، بانخفاض في عدد الهجمات بنحو 27%.

ونصحت الهيئة بضرورة عدم استخدام كلمة السر ذاتها لجميع الحسابات الإلكترونية، والقيام دائماً باستخدام المصادر الموثوقة لتحميل التطبيقات، وتحديث البرامج والتطبيقات المحمولة في الهاتف بشكل دائم، مع تغيير كلمات المرور بشكل منتظم.

وتأسس فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي في عام 2008 بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة من مخاطر واختراقات الإنترنت وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات.