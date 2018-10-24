125 % نمو عدد الزوار الروس إلى دول «التعاون» بحلول 2023

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الروس المسافرين إلى دول مجلس التعاون 125% من 933 ألف شخص عام 2018 إلى 2.1 مليون شخص في 2023 وفقاً لتقرير صادر قبل انعقاد معرض سوق السفر العربي 2019 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019.

ويشير التقرير الذي نشرته «كوليرز إنترناشيونال» إلى أن زيادة عدد السياح الروس القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي يسهم بتسجيل حوالي 2.9 مليون ليلة إقامة إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعززت العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بفضل إطلاق خطوط طيران إضافية، وتسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول لدول المنطقة وتعافي أسعار النفط واستقرار قيمة الروبل الروسي، إضافة إلى إطلاق مجموعة متنوعة من مناطق الجذب الترفيهية والتسوق والفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجل معرض سوق السفر العربي على مدى السنوات الست والعشرين الماضية تمثيلاً بارزاً من الجهات العارضة الروسية بما في ذلك الاتحاد السياحي الوطني وبالتيما تورز. وارتفع عدد الزوار الروس للمعرض بنسبة 29% على أساس سنوي بين 2017 و2018 مع زيادة إجمالي عدد الزائرين المهتمين بعقد الأعمال مع الجهات والشركات الروسية أيضاً 3% سنوياً.

وجهة مفضلة

وقالت دانييل كورتيس مدير معرض سوق السفر العربي: «تعد دول مجلس التعاون الخليجي وجهة مفضلة للسياح الروس منذ سنوات طويلة، ونشهد حالياً زيادة كبيرة في عدد الزوار الروس، ونتوقع أن يستمر هذا الرقم بالارتفاع».

وتعد روسيا واحدة من أكبر 10 أسواق مصدرة للسياح إلى دولة الإمارات التي استقبلت 530 ألف زائر روسي في عام 2017 بزيادة قدرها 121% عن العام السابق. ويعزى السبب الرئيس في الزيادة إلى إعلان دولة الإمارات عن منح تأشيرات الدخول للسياح الروس في المطار العام الماضي.

ويتوقع التقرير استمرار هذا التوجهات في العام الجاري، وتشير التقديرات إلى وصول 895.700 زائر روسي بزيادة 69% عن العام 2017. وأعلنت طيران الإمارات عن إطلاق رحلة جوية يومية ثالثة إلى موسكو في يونيو الماضي، كما أكدت في شهر سبتمبر الماضي أنها ستكون أول من تطلق رحلات جوية بطائرة A380 إلى مدينة سان بطرسبرغ.

كما قامت الاتحاد للطيران وفلاي دبي بزيادة عدد الرحلات الجوية بين الإمارات وروسيا، حيث أعلنت شركة فلاي دبي عن توسيع شبكة رحلاتها في العام الماضي إلى ماخاتشكالا وفورونيج وأوفا، وتسيير رحلات يومية إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

وأضافت دانييل كورتيس: «إن هذه الزيادة بنسبة 121% عن أرقام العام 2016 توفر دفعة كبيرة لقطاع السياحة في دولة الإمارات، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والمنتجعات والمتنزهات الترفيهية ومراكز التسوق».