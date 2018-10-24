«بانيان تري ريزيدنسز» يشهد نهاية أعمال التشييد الهيكلية بالطابق الأخير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويد آند سويد» للتطوير العقاري أن أعمال مشروع «بانيان تري ريزيدنسز» الأول في الشرق الأوسط تجري وفقاً للموعد المحدد لافتتاحه في سبتمبر 2019، ويتزامن هذا الإعلان مع بلوغ عمليات البناء مرحلة التشييد الهيكلية بالطابق الأخير، التي تعد محطة مهمة لسير مشروع التطوير العقاري الممتد على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع.

وقال ماهر سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«سويد آند سويد»: من المقرر تسليم بانيان تري ريزيدنسز - هيلسايد دبي في الربع الثالث من عام 2019، وكان أول أعمال البناء قد بدأ في مايو 2016، كما تم مؤخراً الانتهاء من عمليات بناء مركز المبيعات الموجود في موقع المشروع، حيث بدأ العمل على الحدائق والمرافق المجاورة له ليمنح المشترين الأوائل نظرةً على نمط الحياة الذي سيقدمه المجمع، وكذلك ليتيح للأشجار والنباتات التي ستسكن حدائقه، البالغ عددها 10 آلاف، الوقت الكافي لتنمو قبيل انتهاء أعمال البناء.