«نخيل» تستضيف رئيس وزراء بلغاريا

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، بويكو بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة. صحب الوفد الزائر معالي أحمد الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

وكان في استقبال الضيف والوفد المرافق له، علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، حيث تلقى الضيوف عرضاً تعريفياً عن أبرز مشاريع شركة «نخيل» الرئيسية، ومن ثم تم اصطحابهم في جولة بحرية بالقارب للتعرف إلى الأيقونة المعمارية «نخلة جميرا» المشهورة عالمياً.

واطلع الضيوف أيضاً على كيفية تسخير شركة «نخيل» للإبداع والابتكار لتضع معايير جديدة في مجال التخطيط الرئيسي وتطوير الواجهات البحرية والتصميم الحضري، كما ناقشوا سبل الاستفادة من الخبرة العريقة للشركة في جمهورية بلغاريا.