35 ألف معاملة في ثاني أيام «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - البيان

تجاوز إجمالي قيمة المعاملات التي أجريت عبر بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني في اليوم الثاني من مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» 55 مليون درهم حصيلة 35.068 معاملة إلكترونية.

وأجرت دائرة المالية بحكومة دبي ثاني سحب يومي على المعاملات الإلكترونية التي تمّت في اليوم الثاني من مبادرتها «أسبوع بلا مراكز خدمة».

وفاز في السحب 289 شخصاً من المتعاملين مع مختلف الجهات المشاركة في المبادرة وعددها 40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وحصل المتعاملون الفائزون على استرجاع نقدي لكامل المبالغ التي دفعوها رسوماً لمعاملاتهم. وبوسع المتعاملين الاطلاع على أرقام المعاملات الفائزة بزيارة صفحة «أسبوع بلا مراكز خدمة» على موقع دائرة المالية على الويب www.dof.gov.ae.

المبالغ المسترجعة

وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمعاملات الرابحة في اليوم الثاني 200.000 درهم، إذ خصصت دائرة المالية مليون درهم للاسترداد النقدي للمعاملات التي تُجرى عبر القنوات الذكية خلال الأيام الخمسة لمبادرتها «أسبوع بلا مراكز خدمة»، التي انطلقت الأحد الماضي بمشاركة 100 مركز خدمة تابع لأربعين جهة، ويتم خلالها تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز للتوعية بأهمية التحول الذكي، الذي يشمل أكثر من 1100 خدمة ذكية.

إلى ذلك زار وفد من دائرة المالية بحكومة دبي، دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية، من أجل الاطلاع على الخدمات التي تقدمها الدائرة والمركز، ضمن مشاركتهما في مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة».

واستقبل سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجمعة بن حميدان نائب المدير العام الوفد الزائر إلى جانب عدد من كبار المديرين والمسؤولين في الدائرة، وضم وفد إدارة المالية كلاً من عبدالرحمن صالح المدير العام للدائرة المالية، ومحمد الشحي نائب المدير العام للدائرة المالية وعدد من المديرين التنفيذين للدائرة المالية.

خدمات ذكية

وقدم موظفو أراضي دبي شرحاً مُفصلاً حول الخدمات الذكية العقارية التي يمكن للمتعاملين الحصول عليها من منصة «دبي ريست»، والتي تشتمل على: طلب إصدار شهادة بيان أملاك متعامل (شهادة لمن يهمه الأمر)، طلب شهادة ملكية، طلب تقييم عقار، طلب إصدار خارطة، طلب تسجيل الدعاوى الابتدائية، طلب تسجيل دعوى نزاع، الاستعلام عن القضايا، صحيفة الحالة الإيجارية تسجيل وتجديد عقود الإيجار، الحاسبة الإيجارية، طلب إلغاء عقد إيجار، بيان حالة مشروع (مشروعي) وبيان المكاتب العقارية المعتمدة، بالإضافة إلى طلب تسجيل دورة في معهد دبي العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.

التحوّل الرقمي

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي: «يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة الحيوية، التي تطلقها الدائرة المالية في دبي للعام الثاني وتم اطلاع وفد دائرة المالية على منجزاتنا الكثيرة لدعم استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطويرنا للتطبيقات والخدمات الرقمية التي استقبلها متعاملونا بمختلف شرائحهم بالترحاب، كما تواصل الفرق المختصة كشف المزيد من النجاح، وصولاً إلى أهدافنا المنشودة التي تتطابق مع رؤية دبي الذكية، لتصبح إماراتنا الأسعد والأذكى في العالم».

وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي: «ركزنا خلال الزيارة على عرض التطورات الهائلة التي حققناها في مجال التقاضي العقاري، حيث تم شرح آلية تسجيل الدعاوى الابتدائية وطلب تسجيل دعوى نزاع، وكيفية تسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الذكية، وتم تسليط الضوء على «المسبار القضائي» المعروف بالرمز (CP1).

ونال هذه المفهوم المبتكر الأول من نوعه على مستوى العالم إعجاب ضيوفنا، لاسيما وأنه تم تعزيزه بأحدث تقنيات العصر، لتوفير خدمات غير مسبوقة في مجال التقاضي العقاري.