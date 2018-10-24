الإمارات تسعى لدعم عربي للفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية

المصدر: أبوظبي ـــ وام

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد أمس في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية بحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول العربية.

ترأس وفد الدولة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. ويضم الوفد ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن الإمارات تأمل الحصول على دعم الدول الأعضاء في انتخابات المنظمة المقبلة في نهاية السنة المقبلة والتصويت لها لتكون عضواً في مجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة «ب».

وتوجه بالشكر للوزراء على دعمهم لملف ترشيح الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة الثانية «ب» ما كان له الأثر بفوز الدولة بالعضوية بعد منافسة قوية مع 11 دولة من كبريات الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً.

كما توجه بالتهنئة إلى جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية الشقيقة على الفوز بعضوية المجلس عن الفئة الثالثة «C» التي تضم 20 دولة لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية والتي تكفل للمجلس تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسة في العالم.

وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها الاطلاع على التقرير النهائي لورشة عمل حول وضع آلية لإنشاء شركتي قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية إضافة إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وأيضاً متابعه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للنقل في المنطقة العربية ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز خبرة للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية.. وتم الاطلاع على نتائج وتوصيات ورشة عمل حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.

وفي ذات الإطار تم الاطلاع على نتائج وتوصيات منتدى أثر طريق الحرير والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين كما تم مناقشة اتفاقية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات مؤسسات الناقل الجوي العربي.

وأعرب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي في تصريح له عن شكره وتقديره للأخوة في جمهورية مصر العربية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الجهود القيمة التي بذلت للإعداد لهذا الاجتماع.