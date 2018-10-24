«غرفة دبي» تستعرض تأثير إسعاد الموظفين على تحسين الإنتاجية

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، عبر مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها ندوة حول أفضل الممارسات لتعزيز رفاهية الموظفين في مكان العمل، في مقر الغرفة بمشاركة مميزة من شركات القطاع الخاص.

شهدت الندوة كلمات وعروضاً تعريفية من عدد من الشركات الرائدة في الدولة وأبرزها «شنايدر إلكتريك» و«سلطة واحة دبي للسيلكون» ومجموعة النابودة للمشاريع وبنك رأس الخيمة الوطني و«سيكس كونستركت»، حيث تناول المتحدثون أفضل الممارسات المتبعة في شركاتهم لتعزيز سعادة ورفاهية الموظفين.

وهدفت الندوة إلى التعريف بأفضل الممارسات التي تعزز الرفاهية للموظفين في بيئة العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين الإنتاجية ويعزز سمعة الشركة باعتبارها تهتم بموظفيها وتحرص على سعادتهم ورفاهيتهم بما يحقق أهدافها المؤسسية ويعزز مساهمتها المجتمعية.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أن الرفاهية في مكان العمل يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الثقافة المؤسسية لأن تأثيراتها تصب لصالح المؤسسة عبر تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الموظفين، لافتاً إلى أن المؤسسات الناجحة هي المؤسسات التي تستثمر في رفاهية موظفيها في بيئة العمل.

وخلص المشاركون في الندوة إلى عدد من التوصيات لاعتماد أفضل الممارسات لإسعاد الموظفين وتحسين رفاهيتهم ومنها اعتماد ممارسات رفاهية الموظفين وسعادتهم ضمن استراتيجية الشركات والتركيز على توفير فرص التدريب والتطوير لجميع الموظفين، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة وسلامة الموظفين.