4.5 مليارات تجارة أبوظبي من اللؤلؤ في 8 أشهر بنمو 7.1 %

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي قيمة تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة إلى 4.5 مليارات درهم خلال الشهور الثمانية الأولى بنمو 7.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

وشكلت تجارة الإمارة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 57.6 % من إجمالي تجارة الإمارة من هذه السلع طيلة العام 2017.

وتُصنف أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علماً بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية.

وقال تجار في القطاع إن الطلب على اللؤلؤ والأحجار الكريمة ما زال عند مستويات جيدة من داخل وخارج دولة الإمارات معربين عن اعتقادهم باستمرار النشاط في الطلب على هذه السلع خلال المرحلة القادمة.

وتظهر الأرقام الرسمية الخاصة بنشاط هذه التجارة أن قيمة واردات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بلغت 3.7 مليارات درهم تقريباً تشكل 4.8% من إجمالي واردات الإمارة من السلع غير النفطية خلال الشهور الثمانية الأولى 2018 والبالغة 76.4 مليار درهم.

وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فقد بلغت قيمتها من يناير وحتى أغسطس 171 مليون درهم تشكل 1% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي.