«البحر الأحمر لخدمات الإسكان» تستحوذ على شركة بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان استحواذها على شركة موديولار رينتال سولوشنز التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي شركة تأجير تعمل في الإمارات.

تعد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان أكبر شركة لتصنيع المباني الجاهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع بما يربو عن 40 عاماً من الخبرة في قطاع النفط والغاز والإسكان الاقتصادي والمباني الذكية، حيث تقدم لعملائها حلول تأجير طويلة وقصيرة المدى.

ومن خلال الاستحواذ تعزز شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان من حضورها في سوق الإيجارات المؤقتة بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال باولو بيدروني، نائب رئيس شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان: عملية الاستحواذ ستتيح للشركة توسيع نطاق عملها وتوفير المزيد من الخدمات لقاعدة عملائنا الذين يحتاجون إلى حلول بديلة.