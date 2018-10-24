خدمة لتعزيز حضور الشركات في الإمارات على الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

جلبت شركة بيفاوند، المزود لحلول التسويق الرقمي في الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى المنطقة خدمة جديدة، هي «إدارة القوائم» لمساعدة الشركات في الإمارات على إعلان قوائم أعمالها وإدارتها على مواقع مثل خرائط غوغل، ما يمنحهم القدرة على استعراض تعليقات العملاء والرد عليها وتحميل الصور، وتحديث مواعيد العمل وإدارة القوائم المكررة، وإتاحة القدرة للعملاء على الاتصال بالشركة مباشرة، كل ذلك من خلال منصة واحدة خالية من المتاعب.

ومع خدمة «إدارة القوائم» الجديدة من بيفاوند، ستتمكن الشركات المحلية من الإعلان عن قوائم أعمالها، والتحقق منها وإدارتها على خرائط غوغل، وخرائط فيسبوك، وأوبر، وويز، وخرائط أبل، وفورسكوير، والمزيد، كل ذلك في منصة واحدة مركزية.

يأتي ذلك في وقت يشهد الانتشار الرقمي في الإمارات معدلات نمو قوية، وأكثر من 80% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت يومياً، بينما يفضل 96% منهم إدارة شؤونهم عبر هواتفهم الذكية. تقدر المبيعات السنوية المرتبطة بالخرائط الرقمية في دولة الإمارات بحوالي 114 مليار درهم. وتشير غوغل إلى أن الشركات التي تم الإعلان عن قوائمها لديها فرصة تزيد بنسبة 5% على توليد عمل عن تلك الشركات ذات القوائم غير الكاملة أو غير الدقيقة.