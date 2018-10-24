الغرفة التجارية العربية البرازيلية تستهدف استقطاب المستوردين من المنطقة

المصدر: دبي - البيان

تشارك «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» في فعاليات المعرض الدولي للأغذية «سيال باريس»، الذي يختتم فعالياته غداً في العاصمة الفرنسية باريس. ونظمت الغرفة «يوم الحلال العربي»، على هامش المعرض بالتعاون مع وكالة التجارة وترويج الاستثمار البرازيلية «إبكس برازيل»، بهدف تعزيز تجارة منتجات اللحوم الحلال واستقطاب اهتمام المزيد من المستوردين في العالم العربي.

وأظهرت التقارير الصناعية الأخيرة أن العالم العربي استهلك أكثر من 3.5 مليارات دولار من لحوم البقر والدجاج الحلال من البرازيل في عام 2017. وتستضيف «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» 22 شركة رائدة في صناعة الأغذية في البرازيل.

وقال روبنز حنون، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: ننظم «يوم الحلال العربي» للمرة الثالثة على التوالي في معرض«سيال باريس». وتُعد البرازيل من الدول الرائدة في مجال إنتاج وتصدير منتجات لحوم البقر والدواجن الحلال، حيث بلغ حجم صادراتها إلى الدول العربية 3.5 مليارات دولار في العام الماضي، منها 2.6 مليار دولار من منتجات الدواجن. ومن أكبر الدول التي استوردت منتجات لحوم البقر والدواجن الحلال، السعودية والإمارات ومصر والجزائر.