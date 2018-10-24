أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة تشارك بمعرض «نجاح»

المصدر: دبي- البيان

يمكن للإماراتيين الطامحين للحصول على وظيفة في قطاع الضيافة المزدهر في المنطقة الاستفادة من منح دراسية بنسبة 50% التي توفرها أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة التابعة لمجموعة جميرا في معرض نجاح، الذي يُنظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.

وتقدم هذه المنح الدراسية أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، التابعة لمجموعة جميرا، والتي تُصنف ضمن أفضل عشر كليات لإدارة الفنادق في العالم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى جذب الإماراتيين للعمل في قطاع الضيافة.

هذا ويشعر الشباب الإماراتي الذي دخل قطاع الضيافة بحماس شديد بشأن إمكانات النمو والآفاق الوظيفية لخريجي الأكاديمية. ومثال على ذلك إلهام بلوكي، وهي خريجة في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة تعمل حالياً مديرة للعمليات لمجموعة من مشاريع شركة جميرا للعقارات، وقدمتها مجموعة جميرا على أنها رائدة إماراتية مستقبلية.

وقالت إلهام: التحقت بالأكاديمية صدفة ولم أنظر خلفي على الإطلاق. وبعد أسبوع من الدراسة، أدركت أنه لم يعد هناك أي شيء آخر أرغب في القيام به، وقد ذُهلت عندما أدركت أننا هنا لتكوين خبرات وتجارب للزوار، وهذا بالنسبة لي أكثر فائدة من أي وظيفة أخرى. وقد ساعدتني الأكاديمية بالفعل على تحقيق النمو والتقدم.

وقالت رفيعة العميمي، وهي خريجة إماراتية أخرى: البرنامج المُتبع في الأكاديمية أعطاني خبرة عامه في عمليات الضيافة. كما أن تجاربي في الطعام والشراب وفنون الطهي كانت مثيرة للغاية. وقد منحتني الأكاديمية الفرصة للتفاعل مع طلاب من مختلف أنحاء العالم. وقد وضعتني الأكاديمية على أولى درجات السلم المهني، حيث فتحت العديد من المجالات والفرص التي لم أكن لأحققها في أي مكان آخر.

وقالت سارة شو، وهي مواطنة إماراتية: كانت تجربتي في قطاع الفنادق رحلة مليئة بالمغامرات، وقد مثل كل موقف فيها فرصة لمد الجسور بين الثقافات والتعلم من الأشخاص الذين تعاملت معهم. كما أن هذه المواقف يتردد صداها بقوة في ذهني وتوفر مرجعاً لكل المواقف التي أواجهها في المستقبل. وقد منحتني المعارف والمهارات التي اكتسبتها كخريجة إماراتية من أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة ميزة تنافسية من أجل التميز في القطاعين الخاص والعام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق الضيافة الإماراتي 7.9 مليارات دولار بحلول عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بمقدار 8.5 % (2017 - 2022)، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الفنادق بمعدل نمو سنوي مركب لمدة خمس سنوات بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 183,718 غرفة فندقية، وذلك وفقاً لأحدث تقارير ألبين كابيتال في قطاع الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي.