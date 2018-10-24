الذكاء الاصطناعي يعزز نمو الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت) خلال مشاركته في مؤتمر هواوي الثالث للابتكار في منطقة الشرق الأوسط، على أهمية بدء العمل على وضع السياسات والخطط المناسبة الكفيلة بضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفقاً لأكثر الطرق كفاءة بحيث تعود بالفائدة القصوى على الأفراد والشركات والمجتمعات.

وسلط المؤتمر الضوء على الآثار الإيجابية المتوقعة من ثورة تقنيات الذكاء الاصطناعي على قطاع التعليم في دولة الإمارات والمنطقة، والتحولات الجذرية التي ستحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، والفرص الكبيرة التي تحملها ثورة الذكاء الاصطناعي لكافة القطاعات.

وأوضح الدكتور النعيمي أنه يجب على قادة الهيئات الحكومية وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وضع مؤشرات الأداء المناسبة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بدءاً من اليوم، فلا شك بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستغير مجرى قطاع التعليم بالنظر للامكانيات المتاحة من خلالها كالتدريب وتشارك الخبرات والمعارف ويجب البدء بوضع استراتيجيات مناسبة تتيح الاستفادة من التقنيات في تحسين التجربة التعليمية.