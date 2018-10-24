«تصوُّرات المستقبل» تستقطب 329 مشروعاً تقنياً إبداعياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دل إي إم سي» أسماء الفائزين في مسابقتها السنوية الخاصة بمشاريع التخرج لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا «تصوُّرات المستقبل».

وشهدت المسابقة في عامها الثالث نمواً ملحوظاً مقارنة بدوراتها السابقة، بـ 329 مشروعاً يقدمها أكثر من 1450 طالباً جامعياً يمثلون أكثر من 70 جامعة في 18 بلداً.

وتهدف مسابقة «تصورات المستقبل» في دورتها الثالثة، التي تقام برعاية المركز المصري للتميّز، إلى تقديم الإلهام والدعم للابتكارات التقنية بين الشباب في المنطقة.

وأتاحت المسابقة السنوية الفرصة أمام الطلبة لاقتراح حلول إبداعية تتصدّى للتحديات الحضرية بالتقنيات المتقدمة، انسجاماً مع أهداف برنامج «إرث الخير 2020» من «دل» الرامي إلى تطبيق خبرات «دل إي إم سي» وتقنياتها من أجل إحراز التقدم البشري في المجتمعات المحتاجة.

وشهدت المسابقة مشاركة 7 دول جديدة، من بينها عُمان، التي حلّت منها الجامعة الألمانية للتكنولوجيا ضمن الفائزين، إضافة إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن من السعودية.

وتم اختيار الفائزين من بين مجموعة من 31 مشروعاً متأهلاً إلى النهائيات من 9 بلدان.