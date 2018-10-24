«إمكان» تبدأ أعمال الإنشاءات في «بيكسل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة إمكان بدء أعمال الإنشاءات في مشروع بيكسل، الذي يعد المرحلة الأولى من مشروعها العقاري متعدد الاستخدامات «ميكرز ديستركت» الذي يتخذ من قلب جزيرة الريم في إمارة أبوظبي موقعاً استراتيجياً، إضافة إلى وقوعه على مقربة من المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الأخير من عام 2020.

وقد أكملت شركة المقاولات والهندسة «داتش فاونديشن» العمل على جميع عمليات التدعيم البالغ عددها 938 قاطعاً، كما بدأت أعمال الحفر لمسافة خمسة أمتار في مشروع «بيكسل» لإنشاء طابقين تحت الأرض تبلغ مساحة كل منهما 22000 متر مربع، في حين يُتوقع أن تنتهي أعمال التدعيم في فبراير 2019.

ووفقاً للبرنامج المحدد، سيتم إرساء مناقصة الأعمال الرئيسية لمشروع «ميكرز ديستركت» في الربع الأول من عام 2019 بهدف إكمال العقد الرئيسي في الربع الأخير من 2020.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: ملتزمون بإنجاز كل المراحل وفق أفضل المعايير وضمن الجدول الزمني المحدد لمحفظة مشاريعنا، وهذا يشمل مشروعنا «بيكسل».

ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة، من المتوقع أن يكون 60% من جميع سكان المشاريع الحضرية من الفئة العمرية تحت 18 عاماً بحلول العام 2030.