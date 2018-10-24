انخفاض مبيعات الشقق والفلل في أبوظبي خلال الربع الثالث

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير أصدرته شركة تشيستنرتنس للخدمات العقارية حول أداء القطاع العقاري في مدينة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام انخفاض مبيعات الشقق والفلل. كما انخفض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 3٪ والفلل بنسبة 2٪ على أساس ربع سنوي.

قالت إيفانا غازيفودا فوسينيك، مدير خدمات الاستشارات والتقييم والعمليات الاستشارية في شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهدت بعض المناطق الجذابة في أبوظبي مثل منطقة السعديات انخفاضاً بمعدلات قليلة، وحافظت شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة على معدلاتها دون تغيير في الربع الثالث.

ويستفيد بعض المستأجرين من انخفاض متوسط الإيجارات للانتقال إلى وحدات أكبر بمواصفات ذات جودة أفضل في مناطق أكثر شعبية».

وأضافت: ساهمت التحولات الديناميكية التي شهدها السوق العقاري بتحفيز العديد من مالكي العقارات على الاحتفاظ بالمستأجرين بدلاً من مواجهة فترات طويلة بدون أي دخل من الإيجارات، خاصة أننا نرى بعض المستأجرين يغيرون سكنهم لتوفير بضعة آلاف من الدراهم سنوياً .

ويتوقع أن يشهد القطاع العقاري في أبوظبي فترة انتعاش في الفترة القادمة بفضل الحزمة الاقتصادية التي تصل إلى50 مليار درهم .