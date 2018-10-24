128 ملياراً سوق إنترنت الأشياء في الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة أن قيمة سوق إنترنت الأشياء سوف تتضاعف في الإمارات 3 مرات على الأقل خلال العامين المقبلين، وتوقّعت أن يصل سوق إنترنت الأشياء في الإمارات إلى نحو 128 مليار درهم في 2019، ما يتيح أمام الشركات والمؤسسات في المنطقة فرصة إحداث التحوّل في جوانب المعيشة اليومية وزيادة عائداتها المتحققة على الاستثمار.

وأكدت الدراسة الصادرة عن «سامتيم ميدل إيست» أن الإمارات هي الأكثر تفوقاً إقليمياً في تبني «إنترنت الأشياء»، مشيرة إلى أن مجالات الاستثمار المنزلي لتقنيات إنترنت الأشياء لا حصر لها، بدءاً من أجهزة الإنارة وتنظيم الحرارة الذكية، وصولاً إلى الثلاجات الذكية والأجهزة التي تعمل وفق تقنيات تعلّم الآلات.

وأكد سمير عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» أن دبي بشكل خاص نجحت من خلال فعاليات الدورة 38 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» في كتابة تاريخ جديد للثورة التكنولوجية سوف يؤسس لنقلة نوعية غير مسبوقة في مستقبل التحول الرقمي عالمياً، حيث اختارت كبرى الشركات العالمية في القطاع التكنولوجي الحدث الأهم في طرح جديدها.

وقال في دراسة ركزت على كبرى الشركات العالمية وكيف رأت الدورة 38 للمعرض، إن عمالقة التكنولوجيا رأوا في دبي وعبر جيتكس المنصة الأكثر ملاءمة لطرح أحدث ما توصلت إليه أبحاثهم، فيما يخص محاور أساسية تعد مستقبل العالم في التكنولوجيا، وهي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوك تشين.