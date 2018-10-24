غرفة الشارقة تناقش التعاون مع قيرغيزيا

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها الرئيس صباح أمس وفداً رفيع المستوى من جمهورية قيرغيزيا برئاسة امر بيك عسكروف نائب رئيس الوزراء يرافقه عدد من المسؤولين، وابيك ماماتبكوف قنصل عام الجمهورية القيرغيزية في دبي والمناطق الشمالية حيث التقى الوفد الزائر وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بحضور محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة وجاسم المطوع مستشار العلاقات الاقتصادية مع دول الكومنولث المستقلة وجمال سعيد بو زنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة.

تم خلال اللقاء بحث تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين عامة والشارقة خاصة والاطلاع على مجالات وفرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعاون جاد

وأعرب وليد بو خاطر عن أمله أن تثمر هذه الزيارة بناء أسس للتعاون المستقبلي الجاد بين الفعاليات الاقتصادية في كل من الشارقة وقيرغيزيا، وكذلك وضع خطة عمل لتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية والمشاركة في الأحداث والمعارض الاقتصادية العامة والمتخصصة التي تقام سواء في الشارقة أو في الجمهورية القيرغيزية للإسهام في زيادة إقامة مناسبات مشتركة تساهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المواتية لزيادة معدلات التبادل التجاري وصولاً إلى شراكة تجارية مثالية على مختلف الصعد.

وأعرب بو خاطر عن أمله في تدارس إمكان تنظيم لقاء عمل موسع بين رجال الأعمال من البلدين بالتنسيق مع الغرفة التجارية القيرغيزية والقنصلية العامة بدبي لبحث مجالات التعاون الاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها كل جانب، داعياً الجانب القيرغيزي إلى الاطلاع على الفرصة المواتية بالشارقة بإقامة شراكات استثمارية، آملاً أن يقام قريبا لقاء عمل بين الفعاليات الاقتصادية من البلدين.