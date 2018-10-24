«إم. إي. كي» الشرق الأوسط تعرض خدماتها في معرض سي تريد الشرق الأوسط مشاركة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إم. إي. كي» الشرق الأوسط التي تأسست عام 2017 كإحدى الشركات التابعة لـ «كاتربيلر»، المشاركة في الدورة التاسعة من معرض سي تريد الشرق الأوسط البحري 2018 في الفترة ما بين 29 أكتوبر إلى 31 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد أكبر معرض بحري يقام في المنطقة.

وستقوم الشركة وهي الموزع الرئيس للعلامات التجارية الخاصة بالمحركات متوسطة السرعة من تصنيع «كاتربيلر» وهي «إم. إي. كي» و«سي أم» و«إي أم دي»، إضافة إلى الشواحن التوربينية من طراز «نابيير» و «كي بي بي»، بعرض منتجاتها ونماذج أعمالها المتميزة في هذا المعرض هذا العام.

وافتتحت شركة «إم. أي. كي» الشرق الأوسط فرعاً خاصاً بها في مدينة دبي الملاحية، تقدم من خلاله خدمات صيانة المحركات في ورشات العمل وعلى متن السفن الراسية والعاملة في المنطقة. كما تعمل الشركة كمركز لتوريد قطع الغيار والقطع الأخرى اللازمة لإصلاح وصيانة وتحديث وتجديد محركات السفن والرافعات ومحركات توليد الطاقة.

وقد تم نقل مجموعة من المهندسين المتخصصين من فروع كاتربيلر في سنغافورة وبريطانيا إلى فرعها في دبي، وقد تم تدريب مهندسي الشاحن التوربيني والفنيين في مصنع نابيير في لينكولن بالمملكة المتحدة ومصنع كي بي بي في بانويتز في ألمانيا.

ومن خلال مشاركتها الأولى في معرض سي تريد الشرق الأوسط البحري، ستقوم شركة «إم. إي. كي» الشرق الأوسط بعرض منتجاتها وخدماتها في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى القطاع البحري المحلي، بهدف توفير بيئة بحرية آمنة وذات كفاءة عالية، فيما يتماشى مع رؤية دبي البحرية 2030.