الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للهيدروجين باليابان

المصدر: طوكيو - وام

ترأس الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وفد الدولة إلى الاجتماع الوزاري للهيدروجين الذي استضافته وزارة الاقتصاد والتجارة والطاقة اليابانية وشاركت فيه 21 دولة.

وأشار النيادي إلى استراتيجية الطاقة 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات في 2017 وتتضمن إنتاج 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة.

وأوضح أن التقنيات المعتمدة على الهيدروجين يمكن أن تكون جزءاً من الحل لتحديات الطاقة العالمية التي يواجهها العالم اليوم بما تقدمه من حلول لتحديات تخزين الطاقة وتوفير الاستقرار لشبكات نقل الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة الكهربائية والصناعة والنقل.

ولفت إلى أن الهيدروجين ينتج من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والطاقة النووية وهي مصادر متوفرة في الإمارات.