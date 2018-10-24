239 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 239 مليون درهم، حيث تم تسجيل 99 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 48 مليون درهم، و77 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 105 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 ملايين بمنطقة السطوة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم. وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 9 ملايين.

وسجلت الرهونات 86 مليون درهم، منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 41 مليون درهم، و21 رهن فلل وشقق بقيمة 45 مليون درهم، أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 24 مليون درهم، ورهن في ند حصة بقيمة 14 مليون درهم.