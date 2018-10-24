«دبي فستيفال سيتي مول» يطلق بطاقات الهدايا الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلق دبي فستيفال سيتي مول بطاقات الهدايا الخاصة بالمركز التجاري. وتقدّم بطاقات الهدايا العديد من المزايا لحاملها، إلى جانب التمتع بالعروض الرائعة، ويمكن استخدامها في أكثر من 400 متجر ووجهة تلبي تطلعات مختلف أفراد العائلة من مختلف الأعمار، ما يجعلها الهدية المثالية للعائلة والأصدقاء والأحباب. ومع كل عملية شراء باستخدام البطاقة تتم إتاحة أكثر من 100عرض حصري، متوفرة ضمن دبي فستيفال سيتي مول.

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية في دبي: «حرصنا في دبي فستيفال سيتي مول على تقديم بطاقات الهدايا الخاصة بنا التي تتميز عن نظيراتها التقليدية بتوفير المزايا والعروض الحصرية المميزة لعملائنا. وعلاوة على إتاحة تجربة تسوق أكثر سهولة وملاءمة، تضمن هذه البطاقات لعملائنا الأوفياء المكافأة التي يستحقونها، وسوف نتابع بذل جهودنا لتقديم المزيد من الطرق المبتكرة للارتقاء بتجربة التسوق».

وتُعد بطاقة الهدايا من دبي فستيفال سيتي مول بطاقة مسبقة الدفع مدعومة من «ماستر كارد»، وتتوفر ضمن عدة فئات تتراوح من 50 وحتى 10 آلاف درهم، ويمكن استخدامها في جميع المتاجر والمطاعم والأكشاك والمراكز الترفيهية ضمن المول.