حضور قوي لـ«رواد» بالمعرض الصيني للمشاريع الصغيرة

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ضمن وفد الإمارات في فعاليات الدورة الـ15 من المعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي اختتم مؤخراً بمدينة «جوانزو» عاصمة مقاطعة غوانغدونغ الصينية. وضم وفد المؤسسة رغدة تريم عضو مجلس الإدارة، وحمد المحمود مدير المؤسسة، والدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع، إلى جانب (9) من أعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الريادية.

وقالت رغدة تريم عضو مجلس إدارة مؤسسة «رواد» إن مشاركة المؤسسة مع وفد الإمارات في فعاليات المعرض الصيني الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بصفة «الدولة الشريكة»، وبجناح وطني يضم 85 من رواد الأعمال الإماراتيين، يُشكل مثالاً حياً لمدى اهتمام قيادة الدولة بملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على دعم ريادة الأعمال، وتنظيم البعثات التجارية إلى أضخم المعارض الدولية المتخصصة.

مشاركات

وقال محمد العوضي صاحب مطعم الرياضي للوجبات الصحية: استفدت كثيراً من خلال هذه المشاركة من الخبرات والأفكار المتبادلة الأمر الذي سينعكس على تطوير مشروعي وتحقيق التنوع والتميز، حيث أتيحت لي الفرصة للتعرف إلى رواد الأعمال المشاركين من الإمارات بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون في تطوير المشاريع المستقبلية بيننا في الدولة.

ووصف عبدالله إبراهيم الحوسني صاحب شركة المقام لتجاره الخيم والمظلات مشاركته بالناجحة جداً، وقال: كونا علاقات مهمة في الصين من حيث التعرف إلى المصانع والموردين واكتسبت أفكاراً جديدة تفيدني في تطوير مشروعي أو حتى العمل على افتتاح مشاريع جديدة حيث كونت علاقات مع مختلف المشاريع المشاركة معنا من دولة الإمارات ودول أخرى ستعود علي بالفائدة العاجلة أو الآجلة.

مبادرة رائعة

وعبر عبدالعزيز الحوسني صاحب مشروع هيلثي تشويس ايه إي e عن سعادته الكبيرة بالمشاركة وأكد أنها مبادرة رائعة للترويج للصناعات والمنتجات الوطنية وقال: انتظرناها طويلاً ونتمنى تكرارها مجدداً في المعارض الدولية والتخصصية، حيث كنت سعيداً بالمشاركة في تمثيل الدولة في هذا الحدث الاقتصادي الرائع.

وقال محمد الحوسني صاحب مشروع اقرب كافيه: هي أول مشاركة لي في حدث عالمي والحقيقة استفدنا الكثير منها من عدة جوانب سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إضافة إلى إيصال فكرة مشروعي للمشاركين في الوفد وأيضاً زوار المعرض، حيث كانت إنجازاً لنا لما لقيناه من إعجاب الجميع بفكرة المشروع الأمر الذي شكل لي الدافع للاستمرار إلى الأمام والعطاء أكثر، حيث تم التعاقد مع 3 مشاريع من الوفد المشارك من الإمارات وأيضاً بصدد التعاقد مع شركات صينية لتوريد بعض المنتجات.

فائدة كبيرة

واتفق محمد الأميري صاحب مشروع بريزو كافييه ومايد المعلا صاحب مشروع مدريد كافيه على أن المشاركة حققت فوائد كبيرة من حيث التعرف إلى رواد الأعمال الإماراتيين والتعرف إلى شركات صينية ستفتح لهم مجالات أخرى في التجارة إضافة إلى الخروج بأفكار جديدة، وتفعيل الدور الإيجابي في تطوير المشاريع من حيث تشجيعهم على تطوير العديد من الخدمات والصناعات وإتاحة فرص وأفكار جديدة ومتميزة.

وعبر عبدالعزيز جاسم صاحب مشروع مصدر السرعة لصيانة السيارات سبيد سورس اوتومينت، وسالم حريز بخيت الراشدي صاحب مؤسسة المراعي العربية للتجارة، وعبدالعزيز أحمد من شركة عالم القفز عن الشكر والتقدير لمؤسسة رواد لإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة.

حرص

أكد حمد المحمود حرص المؤسسة على بناء علاقات تعاون وطيدة مع الجانب الصيني، وتبادل الخبرات وتفعيل الروابط، بما يخدم مصالح الجانبين ويخدم قطاع ريادة الأعمال لافتاً إلى أن مؤسسة رواد تسعى دائماً لتوسيع علاقاتها مع مختلف الجهات من أجل استقطاب تجارب وبرامج تلبي احتياجات رواد الأعمال المواطنين وتحقق طموحاتهم وتجعلهم في اطلاع دائم على آخر التجارب الحديثة في هذا القطاع.