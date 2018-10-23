«موانئ دبي» المساهم الأكبر في «هايبر لوب»: ملتزمون بدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠

المصدر: دبي - البيان

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية العضو في مجلس «فيرجن هايبرلوب ون»، المساهم الأكبر في مشروع «هايبر لوب ون»:

«باعتبارنا أول المستثمرين في ميناء جدة منذ 20 عاماً، فإننا ملتزمون بدعم جهود المملكة في تطوير اقتصادها، ولا شك أن التجارة والبنية التحتية هما ركنان رئيسيان في دعم النمو، بالإضافة إلى التقنية والأتمتة».

وأضاف: «إننا نعمل بشكل وثيق مع الحكومة السعودية من أجل استكشاف الفرص الجديدة لهذا النمو، ونحن بصفتنا شركاء للحكومة السعودية فإننا ملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030، وبهذا فإننا نهدف إلى تحقيق قيمة مضافة على المدى البعيد من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمُستدامة التي تحقق مصلحة الجميع».

وأكد أن مجموعة موانئ دبي العالمية هي المساهم الأكبر في شركة فيرجن هايبرلوب ون؛ «لأننا ندرك الحاجة إلى شبكة شحن هايبرلوب تحت مسمى «كارغو سبيد»، تلبي متطلبات الشحن بسرعة كبيرة حول العالم، فهذه التقنية تخدم رؤيتنا في تسهيل التجارة الذكية حول العالم». جاء ذلك تعقيباً على استقالة ريتشارد برانسون من منصبه كرئيس لشركة «فيرجن هايبرلوب ون».