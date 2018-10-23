تعاون بين «أرادَ» وكليّة العمارة والفنون والتصميم بـ«أميركية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت شركة أرادَ مؤخراً مذكرة تفاهم مشترك مع الجامعة الأميركية في الشارقة، ليقوم طلاب قسم العمارة في الجامعة بتصميم جناح خاص في الجادة، أكبر مشروعٍ متعدد الاستعمالات في قلب الشارقة.

وتتضمن الشراكة قيام طلاب درجة البكالوريوس في قسم العمارة بتصميم «جناح الجادة» ضمن المركز الرئيس في المشروع، والذي تتولى تصميمه شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية.

ويتوقع أن يتم افتتاح هذا الجناح الخاص في شهر سبتمبر 2019، حيث سيضم مساحة مخصصة للقاءات والفعاليات العامة ضمن المرحلة الأولى من المركز الرئيس الذي سيحاكي في تصميمه اللحظات الأولى التي تلتقي فيها قطرات المطر مع سطح الأرض وعلى هيئة أبنية بيضاوية ذات انحناءات متعرّجة أخاذة.

وضمن مرحلة التصميم الأولي للمشروع، تم تنظيم زيارة خاصة مؤخراً لطلاب السنة الأخيرة لدى قسم العمارة في الجامعة الأميركية في الشارقة إلى المقرّ الرئيس لشركة أرادَ في دبي فستيفال سيتي لتقديم دراستهم التفصيلية الخاصة بالمشروع. ورافقهم الأستاذ المشارك جايسون كارلو من كلية العمارة، قسم الفنون والتصميم، والذي نسّق عملية التعاون المشترك بين الجامعة والشركة.

منهجية التطوير

واستعرضت ميليسا بايك، مديرة العلامة التجارية لدى «أرادَ» خلال الزيارة منهجية الشركة الخاصة بالتطوير ومدى التزامها بمبادئ التميّز والاستدامة، في حين أوضح داميانو رزيني، من شركة زها حديد للهندسة المعمارية، التصوّرات والعناصر المعمارية التي قادت إلى التصميم الحالي للمركز الرئيسي في الجادة.

وقالت بايك: شكّلت الزيارة فرصة مميّزة لنا وللطلاب المشاركين، كما عكس المستوى الاستثنائي للنقاش الفنيّ الذي دار بين جميع الأطراف مدى أهمية هذه الشراكة بين شركة أرادَ والجامعة الأميركية في الشارقة. وأعجب المهندسون المعماريون لدى شركة زها حديد العالمية بالمحتوى الفنيّ الذي استعرضوه خلال اللقاء، كما أبدى الطلاب حماسة والتزاماً كبيرين تجاه المشروع.