شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران و«السعودية» تغطي 41 وجهة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الخطوط السعودية والاتحاد للطيران توقيع اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز بما يوفر للمسافرين مزيداً من خيارات الوصول إلى 41 وجهةً للترفيه والأعمال في الأسواق المحلية للناقلتين وعلى امتداد العالم، كما أعلنت الناقلتان عن خطط طموحة لتحقيق المزيد من التعاون التجاري في مجالات أخرى بما في ذلك مزايا برامج الولاء وخدمات الشحن والهندسة والصيانة.

أقيمت مراسم التوقيع على اتفاقية المشاركة بالرمز في مقر الخطوط السعودية الرئيسي بمدينة جدة، حيث وقع الاتفاقية المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية، وتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.

وقال المهندس صالح الجاسر إن الشراكة النوعية تنطلق من العلاقة الاستراتيجية والتكاملية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تأتي كذلك تطبيقاً لبرنامج التحول في الخطوط السعودية (SV2020) التي تولي توسيع الشراكات الاستراتيجية في عدة مجالات اهتماماً كبيراً.

كما بيَّن أن الناقلتين أسَّستا مفهوماً جديداً من خلال هذه الاتفاقية الموسّعة، التي تستهدف تكريس التعاون بين الناقلتين في مجالات الصيانة والشحن التجاري وتغطية وجهات الناقلين، مضيفاً أن مخرجات هذا التعاون سيلمسها ضيوف «السعودية» وعملاء «الاتحاد» من خلال إتاحة وجهات جديدة أكبر، وكذلك تمكين المسافرين ليستفيدوا من برامج اكتساب واستبدال الأميال بين الشركتين.

وقال توني دوغلاس: «تتشارك السعودية والإمارات في روابط راسخة هي الأعمق بين البلدين الشقيقين، وتتيح هذه الشراكة إمكانية السفر بسلاسة على امتداد شبكات وجهات الاتحاد للطيران والخطوط السعودية، التي نتوقع أن تحظى بإقبال كبير من جانب المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال، لاسيما الباحثين عن السفر إلى وجهات المدن غير الرئيسية».

وبموجب الاتفاقية، ستضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على رحلات الخطوط السعودية إلى أبها، والباحة، والعلا، وعرعر، وبيشة، والدمام، والدوادمي، والقصيم، وجازان، والقريات، وحائل، والهفوف، وجدة، والجوف، والمدينة المنورة، والقيصومة، ورفحاء، والرياض، وشرورة، وتبوك، والطائف، وطريف، ووادي الدواسر، والوجه، وينبع، وأبوظبي، وشريطة الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة ستشمل الاتفاقية وجهات ميناء السودان، وتونس، والإسكندرية، وشرم الشيخ، ومُلتان، وبيشاور.

وفي المقابل، ستضع الخطوط السعودية رمزها «SV» على رحلات الاتحاد للطيران إلى باكو، وتشنغدو، وأحمد أباد، وناغويا، وطوكيو-ناريتا، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، وبلغراد، وسيشل، وبوكيت، وشيكاغو أوهير، وأبوظبي.

وعلى صعيد الصيانة، تقوم الاتحاد للطيران الهندسية بالمشاركة في بعض خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة إلى الخطوط السعودية، حيث أجرت الشركة 9 فحوص صيانة لطائرات تابعة للخطوط السعودية خلال عام 2018، ومن المقرر أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التوسّع خلال العام القادم 2019.

شحن

وفي قطاع الشحن، تجري فرق العمل بأقسام الشحن بكلا الناقلتين مشاورات بشأن المزيد من التعاون استجابةً للزيادة المتنامية في حركة الشحن من وإلى الإمارات والسعودية. كما تعمل فرق العمل ببرنامجي الولاء «ضيف الاتحاد» و«الفرسان» على وضع اللمسات النهائية لخطط التعاون التي من شأنها أن تثمر عن تمكين أعضاء البرنامجين من اكتساب واستبدال الأميال بصورة متبادلة.

مسافرون

شغلت «الاتحاد للطيران» خلال 2017 ما يصل إلى 7578 رحلة للمسافرين، ونقلت 1.3 مليون ضيف بين السعودية والإمارات. كما نقل قسم الاتحاد للشحن ما يزيد على 28 ألف طن من البضائع بين البلدين خلال العام الماضي.

ونقلت الخطوط السعودية 32 مليون مسافر على أكثر من 200 ألف رحلة، وشغلت أكثر من 320 مليون كيلومتر حول شبكة وجهاتها. فيما نقلت «السعودية للشحن» ما يزيد على 320 ألف طن من الشحنات.