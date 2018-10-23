«نخيل» تضع حجر أساس «أبراج التنين»

المصدر: دبي - البيان

وضعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري أمس حجر الأساس لمشروعها «أبراج التنين» المكون من برجين توأمين، والواقع في «مدينة التنين»، المجتمع المتعدد الاستخدامات والمتنامي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 713 مليون درهم.

ويأتي حفل وضع حجر الأساس برئاسة، علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، بعد شهر من ترسية «نخيل» عقداً بقيمة 552 مليون درهم لشركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وذلك لبناء «أبراج التنين» الذي يعتبر أول مشروع سكني شاهق في مجتمع «مدينة التنين» والمنطقة، والذي من المتوقع الانتهاء منه عام 2021.

وتم إطلاق مبيعات «أبراج التنين» الشهر الماضي بأسعار تبدأ من 449 ألف درهم، وهو يتصل مباشرة عبر جسر حصري للمشاة مع «سوق التنين» المشهور عالمياً الذي يضم 5000 من المتاجر والخدمات والمرافق، ويتكون من برجين توأمين يتألف كل منهما من 37 طابقاً ويضم كل برج 571 شقة من غرفة وغرفتي نوم، كما يضم المشروع طابقين مخصصين للتجزئة يضمان متاجر متنوعة، و4 طوابق لمواقف السيارات، ونادياً في مستوى البوديوم بالطابق السادس يضم مسبحاً بطول 25 متراً وآخر للصغار، ومطعماً وصالة للألعاب الرياضية وملعباً للتنس.

موقع

وتقع «أبراج التنين» على شارع العوير، ويمكن الوصول إليها بسهولة من مطار دبي الدولي، ومناطق الأعمال والمعالم السياحية والترفيهية الرئيسية في دبي وذلك عبر شارع الشيخ محمد بن زايد والتوسعة الجديدة للطرق والجسور التي تم افتتاحها أخيراً، فضلاً عن وصلة الخط الأخضر لمترو دبي القادم ومحطات مترو دبي الجديدة القادمة والتي ستتيح سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة.

ويعتبر مشروع «أبراج التنين» عنصراً أساسياً في توسعات «نخيل» المستمرة في قطاعات التجزئة والضيافة والسكن في «مدينة التنين»، والتي تعد موطناً لـ«سوق التنين 1 و2»، و«فندق أيبس ستايلز».

ويشار إلى أن أعمال البناء في المجمع الجديد لصالات العرض ومواقف السيارات، وفندق «بريمير إن» وصلت إلى مراحل متقدمة، مع المزيد من التوسعات القادمة.