«راكز» تسعى لجذب المستثمرين الهنود

المصدر: رأس الخيمة- البيان

تقوم مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالتواصل مع عدد من المستثمرين في الهند، خلال الشهرين الحالي والمقبل بهدف دعوتهم لتوسيع نطاق أعمالهم والاستفادة منها داخل الإمارات. ومن المقرر أن تنطلق هذه الحملة الترويجية اليوم في مدينة بنغالور، لتنتقل منها بعد ذلك إلى سلسلة من كبريات المدن الهندية، التي تتضمن دلهي ومومباي وبونا وأحمد آباد وتشيناي.

وقال رامي جلاد، المدير التنفيذي للمجموعة في (راكز): «لقد اعتدنا على السفر إلى الهند على مرّ السنين بسبب الطلب المتواصل الذي يرِد إلينا من هذا الجزء من العالم؛ فإذا ما نظرنا إلى ذلك، سنجد أن الشركات الهندية باتت تمثل ما يقارب 22% من إجمالي عدد الشركات التي لدينا في «راكز»، أي ما يتجاوز 3100 شركة، من بينها 106 شركات صناعية، وهذا هو سبب سعي الهيئة إلى استقطاب رجال الأعمال من ست مدن هندية، وليس من مدينة واحدة فحسب»، معرباً عن سعادته في التواصل مرة أخرى مع قطاع المستثمرين من الهند، ومحاولة راكز للوقوف على فهم أفضل لاحتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف: تستهدف راكز استقطاب مجموعة من كبار رجال الأعمال في مجالات الأغذية والمشروبات، والسيارات، والمستحضرات الصيدلانية، ورعاية المستهلك وغيرها. ونجد في الوقت الحاضر أن العديد من كبار الأسماء الهندية باتت تنمو وتزدهر تحت مظلّة المنظومة الاقتصادية للهيئة.