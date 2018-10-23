2.1% نمو الطلب على الحديد والصلب بالمنطقة 2018

المصدر: طوكيو - البيان

شهدت أسواق الشرق الأوسط خلال العام الجاري نمواً في معدلات الطلب على الحديد والصلب بنسبة 2.1% لتصل إلى 54.4 مليون طن مع توقعات بأن يشهد العام 2019 نمواً في حجم الطلب بنسبة 1.2% ليصل إلى 55.1 مليون طن.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية وارتفاع أسعار النفط في تعزيز الزخم التصاعدي -وإن كان بوتيرة بطيئة- للطلب على الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي. وأصدرت اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية التي يرأسها سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على الحديد والصلب على المدى القصير، وذلك خلال اجتماعها النصف سنوي في طوكيو، اليابان.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته اللجنة فقد سجل الطلب العالمي على الحديد ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بالعام 2017 ليصل إلى 1658 مليون طن. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الحديد خلال العام 2019 بنسبة 1.4% ليصل إلى 1681مليون طن.

وقال الرميثي: «يواصل الطلب العالمي على الحديد والصلب خلال العام الجاري تحقيق معدلات نمو جيدة مدعوماً بتعافي أنشطة الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة وتحسن أداء الاقتصادات الناشئة. ونتوقع أن يواصل الطلب العالمي على الحديد والصلب تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام 2019.

وعلى الرغم من الطلب الإيجابي على الحديد والصلب الذي شهدناه في العام 2017 وخلال العام الجاري، فإن المخاطر والتحديات قد ارتفعت أيضاً. ففي العام الجاري ساهمت التوترات التجارية وتقلبات أسعار العملات وتطبيع السياسات النقدية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية».

الصين

وعلى الرغم من انتعاش قطاع الصلب في الصين خلال النصف الأول من هذا العام مدعوماً بنمو قطاع العقارات والأداء القوي للاقتصاد العالمي، فإن إعادة التوازن الاقتصادي مع الولايات المتحدة وتشديد الأنظمة البيئية سيؤدي إلى تباطؤ الطلب على الصلب في نهاية عام 2018 و2019 في حال لم تقم الحكومة الصينية بالإجراءات التحفيزية للاقتصاد.

الولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الصلب في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1% في 2018 و1.2% في 2019. وقد شهد الطلب على الصلب في الولايات المتحدة نمواً كبيراً في العام 2017، مستفيداً من الإنفاق الاستهلاكي القوي والأعمال التجارية الاستثمارية بدعم من الضرائب والتغيرات التنظيمية والحوافز المالية، وذلك على الرغم من ضعف نمو قطاع الإنشاءات.

من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على الصلب في عام 2019 نتيجة النمو المتواضع لقطاعي تصنيع السيارات والإنشاءات. في حين من المتوقع أن يشهد قطاع الآلات والمعدات أداءً قوياً.

الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يستمر انتعاش الطلب على الصلب في دول الاتحاد الأوروبي مدفوعاً أساساً بالطلب المحلي. وستساهم الثقة العالية في الأعمال والاستثمار وأنشطة الإنشاءات في مواصلة التعافي، ومع ذلك فإن سوق السيارات قد يشهد تباطؤاً في نمو الطلب.

وعلى الرغم من العوامل الاقتصادية الأساسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي سليمة نسبياً، سيشهد الطلب على الصلب بعض التباطؤ في النمو في العام 2019 نتيجة للشكوك الناجمة عن التوترات التجارية العالمية.

ومن المتوقع أن يبقى الطلب على الصلب في اليابان مستقراً بسبب العوامل الداعمة للاستثمار (تسجيل إيرادات مرتفعة، واستمرار التخفيف النقدي، والطلب المرتبط بأولمبياد طوكيو). أما في كوريا فسيشهد الطلب على الصلب مزيداً من الانخفاض خلال العام الجاري نتيجة التحديات التي تواجه جميع القطاعات الرئيسية المستهلكة للصلب. ومع ذلك فمن المتوقع حدوث انتعاش طفيف في الطلب على الصلب في عام 2019.

الهند

وفي ظل تعافي الهند من الصدمات المزدوجة بما فيها سحب العملات النقدية والضريبة على السلع والخدمات، من المتوقع أن يعود الطلب على الحديد والصلب إلى مسار النمو المرتفع مدعوماً بتحسن برامج الاستثمار والبنية التحتية.

المنظمةومنظمة الحديد والصلب العالمية هي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا تضم أكثر من 170 عضواً يمثلون 85% من منتجي الحديد والصلب على مستوى العالم، واختارت المهندس سعيد الرميثي رئيساً للجنة الاقتصادية لمدة عامين وذلك في الفترة من 2018 ولغاية 2020.

سيرة

يترأس المهندس سعيد غمران الرميثي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات وهو أول مواطن يتولى هذا المنصب في الشركة حالياً، اللجنة الاقتصادية في منظمة الحديد والصلب العالمية لمدة عامين وذلك في الفترة من 2018 ولغاية 2020. أكمل الرميثي دراسته الجامعية في جامعة ولاية كاليفورنيا في مجال الهندسة الكهربائية واكتسب خبرته من خلال عمله في مجال صناعة الحديد على مدى 15 عاماً.