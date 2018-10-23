91 ملياراً تمويلات بنكية لعقارات دبي في 10 أشهر

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق تمويل العقارات في دبي قفزة كبيرة في أدائه منذ بداية العام الجاري، بعد ضخ 91.3 مليار درهم في صفقات رهن عقاري متنوع في الإمارة بنمو 61% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 56 مليار درهم.

ووفقاً لتحليل البيان الاقتصادي لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي برزت الأراضي كلاعب رئيس في زيادة زخم أداء سوق الرهن العقاري وأكثر العقارات وأوفرها حظاً في الحصول على تمويلات ضخمة من البنوك، حيث حصدت الأراضي على اختلاف استخداماتها وخاصة الأراضي التجارية حصة الأسد بإجمالي رهون بلغت 79.5 مليار درهم تلتها عقارات الشقق السكنية والتجارية بـ 8.5 مليارات درهم فيما بلغت القيمة الإجمالية لصفقات رهن الفلل السكنية أكثر من 3.3 مليارات درهم.

وأوضح خبراء بالسوق العقاري، أن البنوك والمصارف بعد تخليها عن تشددها في الإقراض تتحرك منذ عامين في اتجاه زيادة التمويل العقاري، مدفوعة بثلاثة محركات الأول النمو الاقتصادي واستقرار سوق العقارات وسعيها لزيادة عائداتها وهي على أبواب نهاية السنة المالية.