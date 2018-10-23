4 خطوات لمواجهة اختراق «واتساب»

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

حددت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، 4 خطوات رئيسة على مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية اتباعها حال تعرض تطبيق «الواتساب» الخاص بهم للاختراق.

وقالت الهيئة في تغريدة توعوية على «تويتر»، أن الخطوة الأولى تتضمن إرسال رسالة إلى الدعم الفني لتطبيق الواتساب، وإبلاغه بالتعرض للاختراق، مع ذكر رقم الهاتف متبوعاً بكود الدولة، والثانية، هي إعادة تنزيل تطبيق الواتساب من جديد، والدخول إليه خلال فترات مختلفة خلال اليوم، والثالثة، هي إعادة محاولة تنزيل التطبيق كل يوم، أما الخطوة الرابعة الأخيرة، فهي إبلاغ الأقارب والأصدقاء عن الاختراق، وعدم التعامل مع أي رسائل واتساب قادمة من هذا الرقم.